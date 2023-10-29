«Наполи» – «Милан»: 50% игроков БЕТСИТИ ставят на команду Хвичи

29 октября в десятом туре чемпионата Италии сыграют «Наполи» и «Милан». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 22:45.

Команды находятся в группе лидеров Серии А. «Милан» с 21 очком располагается на второй строчке в таблице, «Наполи» с 17-ю баллами занимает четвертом месте.

Неаполитанцы отошли от неудачного старта сезона и одержали три победы в последних четырех матчах чемпионата. В середине недели команда Руди Гарсии выиграла у немецкого «Униона» (1:0) в выездной встрече Лиги чемпионов.

«Милан» в четырех последних играх во всех турнирах победил всего один раз. В трех из этих матчей коллектив Стефано Пиоли не смог забить.

В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза. Команды обменялись победами в Серии А, а на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов общий успех был на стороне «Милана» (1:0, 1:1).

В предстоящей встрече «Наполи» не сможет помочь лучший бомбардир команды Виктор Осимхен. У «Милана» также есть потери в составе, среди травмированных Рубен Лофтус-Чик, Ноа Окафор и Самуэль Чуквуезе.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча неаполитанский клуб и предлагают поставить на успех хозяев за 2.32. На ничью предлагается 3.40, таким же коэффициентом оценивается вероятность победы гостей.

Игроки БЕТСИТИ также отдают предпочтение действующему чемпиону. На победу «Наполи» ставят 50% бетторов, в «Милан» верят 20% игроков, на ничью приходятся 30% от общего числа ставок на исход.

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