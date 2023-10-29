«Ман Юнайтед» – «Ман Сити»: 91% игроков БЕТСИТИ ставят на победу гостей

29 октября в десятом туре чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30.

«Ман Сити» проиграл два из трех последних матчей в АПЛ и потерял лидерство в чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы с 21 баллом занимает второе место в таблице, уступая два очка «Тоттенхэму».

«Ман Юнайтед» после неудачного старта сезона вернулся в верхнюю часть таблицы. Коллектив Эрика тен Хага победил в трех из четырех последних игр и с 15 очками расположился на восьмой строчке.

«Сити» выиграл четыре из пяти последних дерби, в том числе и в финале прошлого розыгрыша Кубка Англии (2:1). В четырех предыдущих очных встречах было забито три и более мячей.

Учитывая историю последних матчей, хорошим вариантом для ставки смотрится П2+ТБ 2.5. В БЕТСИТИ этот исход можно взять за 2.55.

На победу «Ман Сити» предлагается коэффициент 1.72, выигрыш «МЮ» идет за 5.10, на ничью можно поставить за 4.10.

Игроки БЕТСИТИ считают команду Гвардиолы явным фаворитом дерби. На гостей приходится 91% от общего объема ставок. Победу «МЮ» выбрали 4% бетторов, в ничейный исход верят 5% игроков.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽