«Барселона» – «Реал»: где смотреть «Эль-Класико», какой прогноз дает Василий Уткин и как получить фрибет 2500 ₸

28 октября в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Известный комментатор и амбассадор FONBET Василий Уткин дал прогноз на эту игру. Сделайте ставку на «Эль-Класико» в FONBET с коэффициентом от 2.00 и получите фрибет 2500 ₸.

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Кроме того, FONBET приглашает всех любителей футбола на совместный просмотр «Эль-Класико» с топовыми комментаторами Ерболом Каировым и Евгением Акмановым. Мероприятие пройдет в Астане в Fuller’s Pub по адресу ул. Желтоксан 2т. Забронировать стол можно по телефону +77087042323. Начало – в 18:30.

К первой очной встрече в этом сезоне испанские гранды подходят с солидными результатами. «Барселона» еще не потерпела ни одного поражения в Ла Лиге, а в пяти предыдущих турах победила «Сельту» (3:2), сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2), одолела «Севилью» (1:0), разошлась миром с «Гранадой» (2:2) и сломила сопротивление «Атлетика» (1:0). Тем не менее каталонцы отстают на 1 очко от лидирующего «Реала». В последнем матче в чемпионате мадридцы сыграли вничью с «Севильей» (1:1), но до этого легко разобрались с «Лас-Пальмасом» (2:0), «Жироной» (3:0) и «Осасуной» (4:0).

Команды успешно выступают и в Лиге чемпионов. Не потеряв ни одного очка, «Барселона» и «Реал» лидируют в своих группах. Сине-гранатовые обыграли «Антверпен» (5:0), «Порту» (1:0) и «Шахтёр» (2:1), а «сливочные» победили «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2) и «Брагу» (2:1). Учитывая, что соперники находятся в хорошей форме, их очный поединок обещает быть захватывающим.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение каталонцам, которые выиграли все домашние встречи в текущем сезоне. В FONBET на победу «Барселоны» можно поставить за 2.50, на победу «Реала» – за 2.75, на ничью – за 3.70. Впрочем, шансы мадридцев на успех тоже весьма высоки, так как они победили в 6 из 8 гостевых матчей во всех турнирах. К тому же у «сливочных» есть козырь в лице Джуда Беллингема, который с 8 голами возглавляет список лучших бомбардиров Ла Лиги.

Прогноз Василия Уткина на матч «Барселона» – «Реал» 28 октября – «Реал» забьет в обоих таймах за 3.05 в FONBET

Если прогнозы окажутся верными и «Барселона» в субботу не сможет рассчитывать не только на Роберто, Педри и Кунде, а еще и на Левандовского с Де Йонгом, то «Реал» просто обязан пользоваться этим подарком. Каталонцам будет не хватать опытных футболистов, вновь придется рассчитывать на юнцов вроде 17-летнего Гиу, чтобы чудом взять максимум очков. Мадридцы – фавориты. Особенно в свете феноменальных показателей Беллингема. Англичанин – лучший снайпер Ла Лиги, он отличился в каждом из трех матчей команды в Лиге чемпионов. В 20 лет Джуд выглядит просто монструозно, он уже готов решать исход матчей в одиночку. Ставка на голы в обоих таймах прошла с «Брагой» и «Наполи», а также в предыдущей очной встрече с «Барсой». Сдерживать себя «сливочные» точно не будут.

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