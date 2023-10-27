Где посмотреть «Эль-Класико» в Астане с комментарием Ербола Каирова?

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Sports.ru - Казахстан Ставки

В субботу, 28 октября, «Барселона» и «Реал» впервые в сезоне испанской Ла Лиги сыграют между собой. 

FONBET приглашает всех любителей футбола насладиться «Эль-Класико» вместе с топовыми комментаторами Ерболом Каировым и Евгением Акмановым.

В невероятной атмосфере Fuller’s Pub Астана все гости смогут с комфортом посмотреть футбол, поучаствовать в розыгрыше призов, пообщаться с комментаторами и футбольными экспертами и классно провести время.

Забронировать стол можно по телефону +77087042323. Начало мероприятия в 18:30. Адрес – г. Астана, улица Желтоксан 2т, Fuller’s Pub.

К матчу «Барселона» – «Реал» FONBET проводит специальную акцию. Введи промокод CLASICO5 в личном кабинете, сделай ставку на матч от 5000 тенге с коэффициентом от 2.00 и получи фрибет 2500 тенге после расчета ставки.

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