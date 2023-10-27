«Балтика» проиграла все 6 матчей на выезде в сезоне РПЛ. 2.20 – коэффициент на победу «Рубина»

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«Рубин» примет «Балтику» в 13-м туре чемпионата России.

Клуб из Калининграда проиграл во всех шести гостевых матчах в этом сезоне РПЛ. «Балтика» набирает очки только дома.

«Рубин» – фаворит сегодняшней игры за 2.20. На победу «Балтики» дают 3.70, на ничью – 3.30.

Матч состоится 27 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Bul.Bul
Но от тура к туру Балтика прибавляет. Не уверен, что Рубин сегодня однозначный фаворит
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