«Балтика» проиграла все 6 матчей на выезде в сезоне РПЛ. 2.20 – коэффициент на победу «Рубина»

«Рубин» примет «Балтику» в 13-м туре чемпионата России.

Клуб из Калининграда проиграл во всех шести гостевых матчах в этом сезоне РПЛ. «Балтика» набирает очки только дома.

«Рубин» – фаворит сегодняшней игры за 2.20. На победу «Балтики» дают 3.70, на ничью – 3.30.

Матч состоится 27 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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