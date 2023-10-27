Футболисты сборной России Соболев и Головин сыграли в BetBoom Showmatch 5x5 по Dota 2

Вечером 25 октября состоялся BetBoom Showmatch 5x5 по Dota 2. Участие приняли команды Team Red и Team Yellow, а в составах были не только киберспортивные стримеры Cheatbanned и Relaxcis, но и футболисты – Александр Головин («Монако») и Александр Соболев («Спартак»), а также президент Broke Boys Артем «Райзен» Кузьмин.

«Вчера сыграл свой первый шоу-матч в Доте, очень понравилось! У нас был гуччи-стак с футболистами и стримерами, уровень игры у всех примерно одинаковый, каждый потел как мог. На первой карте мы раскликивались, привыкали друг к другу, одним словом – не смогли показать свой максимум. Вторая карта была за нами, мы уже понимали свои сильные и слабые стороны, грамотно пикнули и на изи пронесли. А вот третья карта не пошла вообще, я расстроился. Уже в самом конце понял, что нас переехали девочки, тут стало еще больнее на душе. Но, ничего, надеюсь, меня еще позовут на подобные матчи и там мы сможем взять реванш!» – поделился Артем «Райзен» Кузьмин, президент Broke Boys.

Напомним, что победу одержала команда Александра Соболева – Team Red. Посмотреть повтор можно по ссылке: https://www.twitch.tv/videos/1960008401.