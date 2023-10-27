«Сочи» обыграл СКА в октябре впервые за 20 матчей. Сегодня на победу дают 4.60

«Сочи» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга до поражения 2 октября побеждал «Сочи» на протяжении 20 матчей подряд.

СКА идет фаворитом сегодняшнего матча за 1.69. На итоговую победу петербуржцев дают 1.36.

Коэффициент на победу «Сочи» в основное время составляет 4.60. Успех с учетом овертайма и буллитов оценивается в 3.30.

Матч состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

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