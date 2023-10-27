Футбол с сердцем, экология с душой!

БК Леон и ФК «Леон Сатурн» запускают социальный проект.

Букмекерская компания Леон и футбольный клуб «Леон Сатурн» запускают новую акцию. Проект направлен на сохранение природного наследия городского округа Раменское. В начале ноября в Раменском парке, в котором расположена «Леон Арена», будет высажена аллея, посвященная болельщикам черно-синих.

В мероприятии по посадке деревьев примут участие руководство команды, ряд футболистов, а также самые активные представители фанатского сектора. Кроме того, в рамках акции партнеры запустили конкурс. Имена победителей будут нанесены на таблички около каждого дерева. Таким образом, каждый желающий может стать причастным к этому проекту. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь: https://t.me/leonru_official/3558

Директор ФК «Леон Сатурн» Роман Широков:

«Вместе с БК Леон в этом сезоне мы успели сделать много хороших вещей. А именно, отремонтировали раздевалки, обновили скамейки запасных, реализовали ряд спецпроектов в СМИ. Сейчас у нас новое направление – социальное. Здесь мы уже выходим за рамки аудитории болельщиков. Этот проект принесет пользу горожанам, ведь парк – центр притяжения для всех. Уверен, что акция понравится раменчанам, болельщикам и привлечет к себе большое внимание общественности».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

«Социальные проекты – направление, которое стало частью нашей стратегии развития. Мы уже реализовали ряд акций с другими партнерами. С ФК «Леон Сатурн» нам хотелось сделать что-то хорошее не только для болельщиков, но и для города. Клуб с радостью поддержал нашу идею. Нет сомнений, что эта акция вызовет много добрых эмоций у горожан. Мы рады, что благодаря нашим спонсорским активам, можем влиять не только на развитие отдельной команды, но и целого города».