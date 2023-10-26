«Лига Ставок» – лауреат премии «Качество обслуживания и права потребителей»

24 октября в отеле Tasigo Kazan Palace в 14-й раз состоялось вручение Премии «Качество обслуживания и права потребителей», которая определила лидеров потребительского рынка в части высокого качества товаров и услуг, а также клиентского сервиса.

Торжественному награждению лауреатов предшествовал Форум, объединенный темой «Качество и сервис», где представители бизнеса из различных отраслей поделились успешными примерами из практики и обсудили актуальные тренды потребительского рынка, цифровизацию и применение передовых технологий для продвижения продукта в условиях новых экономических реалий.

С целью поощрения лучших проектов цифровой среды на церемонии наградили победителей Премии Digital Leaders Retail & Service, которая проводится в рамках Премии «Качество обслуживания и права потребителей».

«Лига Ставок» признана победителем сразу в двух номинациях – «Сервис года в спортивной индустрии» и «Мобильное приложение года».

Татьяна Зворыгина, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» по маркетингу и продажам:

«Букмекерский рынок очень конкурентен, все продуктовые новинки и маркетинговые акции моментально копируются, в этих условиях сервис остается тем единственным компонентом бренда, который действительно способен формировать отношение и любовь клиента.

Курс «Лиги Ставок» сегодня – на лучшие стандарты взаимоотношений с клиентом, ориентиром для нас здесь является не только наша отрасль, а, прежде всего, лучшие мировые практики. Мы продолжаем совершенствоваться и искать пути, чтобы нашим клиентам было с нами комфортно и по-спортивному драйвово».