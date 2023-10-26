Коэффициент на победу «Спартака» в Западной конференции обвалился в два раза

«Спартак» укрепил лидерство на Западе после матча с «Амуром» (4:1).

Московский клуб одержал девятую победу подряд. Это рекорд клуба за время выступлений в КХЛ.

За неделю коэффициент на победу «Спартака» в Западной конференции упал с 10.00 до 5.00.

Фаворитами остаются СКА и ЦСКА (оба – 2.30). На победу «Локомотива» в конференции дают 3.00, на «Динамо» – 5.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Свиная голова на поле и победа с разницей 10+ голов. Что из этого случалось в класико?

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