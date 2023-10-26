Коэффициент на победу «Спартака» в Западной конференции обвалился в два раза

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«Спартак» укрепил лидерство на Западе после матча с «Амуром» (4:1).

Московский клуб одержал девятую победу подряд. Это рекорд клуба за время выступлений в КХЛ.

За неделю коэффициент на победу «Спартака» в Западной конференции упал с 10.00 до 5.00.

Фаворитами остаются СКА и ЦСКА (оба – 2.30). На победу «Локомотива» в конференции дают 3.00, на «Динамо» – 5.00.

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Свиная голова на поле и победа с разницей 10+ голов. Что из этого случалось в класико?

Что такое фрибет, какие бывают виды, как получить?

6 комментариев

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Владимир Никаноров
Поживём увидим прогнозы вещь не надёжная пусть будет красивый хоккей и победит сильнейший!
+8
-1
+7
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Александр Диордица
Да, замануха, Спартака и в первой четвёрке не будет
+4
-3
+1
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Илья Владимирович
Я поставил на победу Спартака на Западе, еще когда коэффициент был 75)
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Вольфсбург
Спартак, команда звена Голдобина. Такие команды если без травм выстреливают. Последней такой командой была Магнитка Мозякина, до этого Барсик Морозова. Может и тут так получится, тройка забивная конечно, заслуга Жамнова однозначно, что так подобрал игроков
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dinastimo
Ответ Илья Владимирович
Я поставил на победу Спартака на Западе, еще когда коэффициент был 75)
Это было в прошлом сезоне, уже не в счет)
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Илья Владимирович
Ответ dinastimo
Это было в прошлом сезоне, уже не в счет)
Это было перед началом этого сезона, так что в счет) Букмекер предлагает выкупить мою ставку с коэфф. ставка х 8 уже)
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