«Кадис» лишь однажды уступил «Валенсии» после возвращения в Ла Лигу. Сегодня не проиграют за 2.04

«Валенсия» примет «Кадис» в матче 10-го тура чемпионата Испании.

После возвращения «Кадиса» в Ла Лигу в 2020 году команды провели 7 матчей. «Валенсия» победила лишь в одном и уступила три раза.

Поставить на то, что «Кадис» не проиграет в сегодняшней встрече, можно за 2.04. Коэффициент на победу «Валенсии» составляет 1.83.

Матч состоится 23 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Аякс» в зоне вылета. Что там происходит?