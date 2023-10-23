БЕТСИТИ открыл линию, как Овечкин побьет рекорд Гретцки – в большинстве, меньшинстве или в равных составах
Букмекер БЕТСИТИ начал принимать ставки на погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
Букмекерская компания открыла линию под названием «в каком численном составе Овечкин побьет рекорд Гретцки».
Поставить на то, что рекорд будет побит в равных составах, можно за 1.35. Ставка на рекордный гол форварда «Вашингтона» в большинстве принимается за 3.00, в меньшинстве – за 15.00.
38-летний россиянин отстает от Гретцки на 72 шайбы. Он еще не забивал в этом сезоне НХЛ.
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