БЕТСИТИ открыл линию, как Овечкин побьет рекорд Гретцки – в большинстве, меньшинстве или в равных составах

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекер БЕТСИТИ начал принимать ставки на погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Букмекерская компания открыла линию под названием «в каком численном составе Овечкин побьет рекорд Гретцки».

Поставить на то, что рекорд будет побит в равных составах, можно за 1.35. Ставка на рекордный гол форварда «Вашингтона» в большинстве принимается за 3.00, в меньшинстве – за 15.00.

38-летний россиянин отстает от Гретцки на 72 шайбы. Он еще не забивал в этом сезоне НХЛ.

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