БЕТСИТИ открыл линию, как Овечкин побьет рекорд Гретцки – в большинстве, меньшинстве или в равных составах

Букмекер БЕТСИТИ начал принимать ставки на погоню Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Букмекерская компания открыла линию под названием «в каком численном составе Овечкин побьет рекорд Гретцки».

Поставить на то, что рекорд будет побит в равных составах, можно за 1.35. Ставка на рекордный гол форварда «Вашингтона» в большинстве принимается за 3.00, в меньшинстве – за 15.00.

38-летний россиянин отстает от Гретцки на 72 шайбы. Он еще не забивал в этом сезоне НХЛ.

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