За 7 лет только 2 дебютанта ЛЧ вышли в плей-офф. В этом сезоне может сыграть коэффициент 6.50
За последние семь лет только два дебютанта Лиги чемпионов смогли выйти в плей-офф турнира – «Лестер» в сезоне-2016/17 и «Аталанта» в сезоне-2019/20.
В этом розыгрыше ЛЧ новичков двое: «Унион», играющий в группе с «Реалом», «Наполи» и «Брагой», а также «Антверпен» с «Барселоной», «Порту» и «Шахтером» в квартете.
Оба дебютанта турнира проиграли первые два матча в группе. На выход «Униона» в плей-офф дают 10.00, на «Антверпен» – 13.00.
Коэффициент в эксклюзивной линии «Тенниси» на выход хотя бы одного дебютанта из группы поднялся более чем в два раза – с 3.03 до 6.50.
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