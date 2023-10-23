«Фулхэм» больше 10 лет не побеждает «Тоттенхэм» в АПЛ. Тренд прервется за 6.20

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«Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом» в матче 9-го тура АПЛ.

«Фулхэм» не побеждает «Тоттенхэм» в чемпионате Англии больше 10 лет. Последняя победа случилась в марте 2013 года.

Команда Ангелоса Постекоглу – явный фаворит сегодняшней игры за 1.52. Поставить на «Фулхэм» можно с коэффициентом 6.20, на ничью – за 4.80.

Матч состоится 23 октября и начнется в 22:00 мск.

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