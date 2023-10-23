ХК «Спартак» выиграл восьмой матч подряд. Партнер Olimpbet идет на рекордную серию

Хоккейный клуб «Спартак», партнером которого является Olimpbet, сотворил огненный камбэк и повторил историческое достижение по серии победных матчей в российских турнирах.

Красно-белые обыграли во Владивостоке местный «Адмирал». Москвичи дважды отыгрывались. В первом периоде на шайбы Горшкова и Шевченко они ответили голами Голдобина и Филина. Во втором тайме «Адмирал» снова вышел вперед, но в заключительной трети шайбы Пашина и Принца принесли «Спартаку» победу.

На кону стояли не только очки в регулярном сезоне КХЛ, но и повторение рекорда 30-летней давности. Тогда, в розыгрыше Межнациональной хоккейной лиги сезона-1993/94, «Спартак» выиграл восемь встреч подряд. Сезон КХЛ-2023/24 особенный. Перед стартом Olimpbet и ХК «Спартак» подписали соглашение о партнерстве. И команда под руководством Алексея Жамнова буквально полетела.

Победа во Владивостоке стала восьмой подряд в регулярке для «Спартака». Но уже в следующем матче красно-белые могут переписать рекорд. 24 октября спартаковцы сыграют с еще одним партнером Olimpbet — хабаровским «Амуром».

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