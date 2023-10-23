Клиент BetBoom выиграл более 4 200 000 рублей, собрав экспресс из четырех матчей The International

Групповой этап The International 2023 по Dota 2 завершился 15 октября. Клиент BetBoom ночью в субботу собрал экспресс из четырех игр турнира и поставил 500 000 рублей. Общий коэффициент составил 8,57. Ставка сыграла, и он получил 4 283 580 рублей.

Большинство ставок в его купоне были на победу не во всем матче, а только на второй карте. Нельзя сказать, что экспресс сыграл гладко. Предсказания беттора были рискованными, особенно в игре Evil Geniuses против 9Pandas. Он поставил на то, что во второй карте победу одержат 9Pandas, но на протяжении всего противостояния они были аутсайдерами. А первую карту выиграл их соперник. К счастью беттора, 9 Pandas закончила матч против Evil Geniuses со счетом 1:1, выиграв вторую карту.

Остальные матчи завершились для беттора более удачно и без особых нервов. Все фавориты игр успешно обыгрывали своих соперников на обеих картах.

Уже 20 октября начнется плей-офф The International 2023, который пройдет в классическом формате double-elimination с матчами до двух побед.

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