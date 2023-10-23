Хачанов дважды подряд проиграл сопернику ниже рейтингом. Победа над Сафиуллиным идет за 1.90

Карен Хачанов встретится с Романом Сафиуллиным в 1/16 финала турнира в Вене.

Хачанов в двух матчах подряд проиграл соперникам ниже рейтингом – Григору Димитрову (17) и Алексею Попырину (39).

Букмекеры не считают 16-ю ракетку мира фаворитом в матче с Сафиуллиным, который занимает 43-ю строчку в рейтинге. Коэффициент на победу обоих теннисистов равный – 1.90.

Встреча состоится 23 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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