«Рома» – вторая самая побеждающая домашняя команда топ-5 лиг. Сегодня – 1.70

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«Рома» сыграет с «Монцей» в Серии А.

У команды Жозе Моуринью девять домашних побед за 2023 год в Серии А – из топ-5 лиг Европы больше только у «Барселоны» (12). А в последний месяц в домашних матчах «Рома» перестала не только пропускать голы (3 игры подряд), но и даже получать удары в створ ворот – так было в матчах с «Фрозиноне» (2:0) и «Серветтом» (4:0).

Победа римлян сегодня – 1.70.

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