«Фонбет» стал партнером Федерации Спортивного Программирования

Компании презентовали новую импортозамещенную соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode)

В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, исполнительный директор Федерации Спортивного Программирования (ФСП) Станислав Аристов и генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Спортивное программирование — новый вид киберспорта, соревнование, где программисты пишут код для решения математических и алгоритмических задач.

Программа сотрудничества предусматривает несколько направлений работы: в первую очередь, это популяризация спортивного программирования в России, развитие киберспорта, повышение уровня развития IT-технологий.

Для реализации целей сотрудничества «Фонбет» и ФСП запустили новую соревновательную платформу по спортивному программированию «ФонКод» (FonCode). Это отечественный, полностью импортозамещенный продукт для проведения спортивных соревнований и обучения вне зависимости от уровня подготовки, будь это образовательные учреждения или профессиональные компании.

Совместно с региональными властями «Фонбет» планирует подготовить программу реализации спортивного программирования в школах, а также предложит план по профессиональной переподготовке граждан России и обучению компьютерной грамотности пенсионеров.

«Сегодня для России как никогда важно создавать собственные программные цифровые продукты, а для этого необходимо учить программированию с самого раннего возраста, причем не просто внедрить такую дисциплину в школьную программу, но и вызвать интерес к этому направлению. Совместный проект «Фонбет» и Федерации Спортивного Программирования служит как раз такой цели. Именно такое партнерство – одного из лидеров рынка технологий и молодой динамичной компании – даст необходимые ресурсы для эффективной популяризации направления IT и суверенного развития российской сферы технологий», — заявил Одес Байсултанов, заместитель министра спорта Российской Федерации.

«Мы видим, что спортивное программирование быстро набирает популярность, этот вид спорта однозначно займет важное место среди других спортивных дисциплин. Мы вместе с нашими коллегами из Федерации Спортивного Программирования и представителями Министерства спорта будем развивать это направление в России. Уверен, что уже в следующем году нас ждут увлекательные соревнования», — поделился Сергей Анохин, генеральный директор Фонбет.

Ранее на форуме «Россия – спортивная держава» президент России Владимир Путин отметил важность развития спортивного направления, в частности набирающий популярность новый вид спорта спортивное программирование.