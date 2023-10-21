Olimpbet приносит удачу партнерам

БК Olimpbet стал талисманом для хоккейных клубов-партнеров в этом сезоне.

19 октября в Екатеринбурге «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Партнеры компании Olimpbet не побеждали в столице Урала 11 матчей подряд! Неудачная серия «Амура» длилась с 2016 года. Вот и новое противостояние началось для гостей не очень удачно. «Автомобилист» открыл счет в первом периоде. Но…

«Амур» перевернул игру, сравняв счет за пять секунд до конца первого игрового отрезка. А уже во втором периоде хабаровский клуб забросил еще две шайбы. Они и принесли «амурским тиграм» историческую победу над «Автомобилистом». Кстати, Olimpbet предлагал клиентам особые условия под этот матч — 20% кешбэк на победу «Амура». Компания вернула бы 20% от незашедшей ставки на победу хабаровчан.

Столичный «Спартак», партнером которого также является Olimpbet, выдает мощнейший старт сезона: первое место в конференции, самая результативная команда (78 шайб в 21 матче), семь побед в регулярке подряд. При этом все матчи серии «Спартак» выиграл в основное время, забросив 31 шайбу. Приятное дополнение — лидерство красно-белых в гонке снайперов. Тройка самых результативных игроков КХЛ-2023/24 состоит из игроков «Спартака»: Голдобин (32 очка, 15 шайб, 17 ассистов), Порядин (23, 9, 14), Морозов (23, 7, 16).

Уже в воскресенье спартаковцы попробуют повторить исторический рекорд в российских турнирах — восемь побед подряд. Достижению уже 30 лет, а добыто оно в Межнациональной хоккейной лиге в сезоне-1993/94. Соперником «Спартака» 22 октября будет «Адмирал» из Владивостока. Интересно, что соглашение о партнерстве с Olimpbet было подписано как раз перед стартом нынешнего сезона КХЛ. Новому рекорду быть?

Если ты веришь в новые рекорды «Спартака», подвиги «Амура» и свершения других партнеров Olimpbet, то компания предлагает поучаствовать в акции «Чемпионский кешбэк на КХЛ, МХЛ и ВХЛ». Ставь рекорды вместе с Olimpbet!