1.84 – коэффициент на победу «Реала» над «Севильей». Мадридцы выиграли 8 из последних 9 матчей

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«Севилья» и «Реал» проведут матч 10-го тура Примеры.

Мадридский клуб победил в 8 из 9 последних матчей во всех турнирах и лидирует в чемпионате.

У «Севильи» одна победа за шесть встреч. В таблице Ла Лиги команда занимает 14-ю строчку.

«Реал» идет фаворитом у букмекеров – поставить на команду Карло Анчелотти можно за 1.84. Коэффициент на ничью – 4.06, на победу хозяев – 4.22.

Игра состоится 21 октября и начнется в 19:30 мск.

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«Селтикс» стали еще вариативнее и готовы стать чемпионом? Это последний шанс?

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