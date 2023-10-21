«Локомотив» и «Динамо» пробили тотал 3,5 в четырех последних личных встречах. Тренд продлится за 2.60

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«Локомотив» сыграет с «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ.

В последних четырех очных матчах команды забивали минимум четыре гола – 4:2, 1:3, 3:2, 3:3.

В сегодняшней игре тотал голов больше 3,5 идет с коэффициентом 2.55. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются за 1.67.

Матч состоится 21 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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