Клиент «Пари» поставил 350 тысяч рублей на победу Усмана в бою с Чимаевым. Коэффициент – 3.70

Букмекер «Пари» сообщил о крупной ставке на бой между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым на UFC 294.

Беттор поставил 350 тысяч рублей на победу Усмана, который идет явным аутсайдером за 3.70. В двух последних поединках нигериец дрался с Леоном Эдвардсом за титул в полусреднем весе – оба проиграл.

Большая часть клиентов «Пари» считает, что Чимаев (1.30) победит Усмана. На его успех приходится 81% от всего объема ставок на исход боя.

Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби. Ожидается, что победитель боя подерется с Шоном Стриклендом за чемпионский пояс UFC в среднем весе.

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