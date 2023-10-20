Ткачев набирает очки шесть матчей подряд. 2.85 – коэффициент на его гол «Ладе»

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«Лада» и «Авангард» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий омского клуба Владимир Ткачев набрал очки в каждом из шести последних матчей – 3 гола и 7 ассистов.

Поставить на тотал очков Ткачева больше 0,5 в матче с «Ладой» можно за 1.38. Его гол идет за 2.85.

Игра состоится 20 октября. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

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