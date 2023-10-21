«Арсенал» трижды подряд победил «Челси» и выступает фаворитом дерби. «Фонбет» дарит 2000 рублей за регистрацию и бонус до 15 000 за депозит!

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«Челси» принимает «Арсенал» в 9-м туре чемпионата Англии.

«Синие» впервые выиграли два матча подряд в этом чемпионате и идут на 11-м месте, а «канониры», обыграв «Сити», борются с «Тоттенхэмом» за лидерство в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям.

Три последних дерби «Челси» проиграл, так что команда Микеля Артеты выступает фаворитом и в предстоящей игре: коэффициент на победу «Арсенала» составляет 2,25 против 3,25 на успех подопечных Маурисио Почеттино. За 3,50 можно поставить на ничью, а за 1,93 – на «тотал больше 2,5».

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