FONBET стал титульным партнером Российской Федерации Баскетбола

РФБ подписала с букмекерской компанией соглашение о сотрудничестве.

Во время форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, президент Федерации Андрей Кириленко и генеральный директор FONBET Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Букмекерская компания становится титульным партнёром РФБ, что предусматривает интеграцию FONBET в наименования соревнований, проводящихся под эгидой Федерации — женские Премьер-лигу и Кубок России, мужскую Суперлигу и Высшую лигу. Логотип и айдентика букмекерской компании будут интегрированы в символику лиг. Также соглашение подразумевает реализацию эксклюзивных спонсорских опций и различных активностей в рамках сотрудничества с национальными сборными России.

Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола:

– С радостью объявляем о подписании соглашения с компанией FONBET. Предварительное общение показало, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего взаимодействия, а значит, «Фонбет» становится нашим надежным титульным партнером. Благодаря такой зарекомендовавшей себя мировой спортивной практике, как титульное партнерство, перед нами открываются новые перспективы — повышение уровня организации матчей и их зрелищности, что становится возможным благодаря новым спонсорским инвестициям.

Сергей Анохин, генеральный директор FONBET:

– Российская Федерация Баскетбола — один из наших стратегических партнёров. Мы рады, что FONBET расширяет свое присутствие в российском спорте и начинает работу с одним из популярнейших видов спорта — баскетболом. Через это партнёрство с Федерацией мы совместно стремимся развивать баскетбол, делать его привлекательнее, доступнее для молодых спортсменов и болельщиков, любителей и профессионалов. Уверен, что уже скоро вы увидите плоды нашего сотрудничества.