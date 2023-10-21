Игроки БЕТСИТИ считают «Арсенал» фаворитом матча с «Челси»

21 октября в рамках девятого тура чемпионата Англии сыграют лондонские «Челси» и «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 19:30.

«Арсенал» с 20 очками занимает второе место в таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше чемпионата.

«Челси» с 11-ю баллами находится на 11-й строчке. Коллектив Маурисио Поччетино неудачно стартовал, но немного поправил турнирное положение после побед в двух предыдущих турах.

«Арсенал» выиграл пять из шести последних очных матчей. «Челси» не побеждает соперника в четырех домашних встречах подряд.

БЕТСИТИ предлагает поставить на победу «Арсенала» с коэффициентом 2.32, успех «Челси» оценивается кэфом 3.30, ничья идет за 3.50.

В четырех из пяти последних матчей «Челси» в АПЛ было меньше трех голов. БЕТСИТИ дает на ТМ 2.5 в предстоящей встрече 1.92.

Четыре из шести предыдущих игр «Арсенала» в национальном чемпионате завершились с тремя и более голами. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.94.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Артеты. На победу гостей ставят 63% игроков. В успех хозяев верят 20% бетторов, на ничью приходится 17% от общего числа ставок.

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