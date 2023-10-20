Махачев vs Волкановски: где смотреть и какие предстартовые расклады?

В субботу, 21 октября, в Абу-Даби в главном бою турнира UFC 294 россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе против обладателя пояса в полулегкой категории австралийца Александра Волкановски. Также привлекают внимание поединки Хамзата Чимаева против Камару Усмана, Магомеда Анкалаева против Джонни Уокера, Саида Нурмагомедова против Муина Гафуров и Шарабутбина Магомедова против Бруно Силвы.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на UFC Fight Pass и телеканале Setanta Sports. А ставку без риска можно сделать в FONBET – букмекерской компании с самыми быстрыми выплатами в Казахстане.

Всем новым клиентам FONBET дарит фрибет до 200 000 тенге при регистрации и специально под UFC 294 запускает беспроигрышную акцию: соберите экспресс из событий турнира с коэффициентом от 3.00, и в случае проигрыша вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет – http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v

Шансы Махачева на победу оцениваются в FONBET коэффициентом 1.33, Волкановски – 3.45, ничьей – 55.00.

Соперники встретятся во второй раз. В первом поединке, прошедшем в феврале 2023 года в Австралии, победу одержал Махачев решением судей. На этот раз у австралийца не было полноценного тренировочного лагеря, поскольку он подписал контракт на бой всего за 12 дней до поединка, заменив получившего рассечение бразильца Шарлеса Оливейру. С другой стороны, россиянин не выходил в октагон с февраля, тогда как австралиец после первого боя с Исламом в июле этого года победил Яира Родригеса техническим нокаутом в третьем раунде.

На досрочную победу Махачева можно поставить в FONBET с коэффициентом 2.25, на победу Ислама в последнем раунде или решением – за 2.40, на победу россиянина и тотал раундов больше 2,5 – за 1.78, на то, что бой продлится больше 17,5 минут – за 1.73.

Также интересные варианты для ставок: Чимаев победит болевым/удушающим приемом за 4.05, бой Нурмагомедова и Гафурова продлится все запланированные раунды за 1.85, досрочная победа Анкалаева за 1.74.

Ставьте на UFC без риска, ведь в случае проигрыша FONBET вернет каждому клиенту всю сумму экспресса с коэффициентом от 3.00 в виде бонусов!

И не забывайте, что все новые клиенты получают до 200 000 тенге на первый депозит при регистрации в FONBET, в котором самые быстрые выплаты в Казахстане по результатам исследования букмекерского рынка – http://www.fonbet.kz/s/vtnD1v