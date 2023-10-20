Букмекеры оценили шансы Кузяева забить «Лансу». У него есть два гола в Лиге 1

«Гавр» примет «Ланс» в рамках 9-го тура Лиги 1.

Обе команды неудачно начали сезон и идут во второй половине таблицы – на 13-м и 14-м местах соответственно.

Гости считаются фаворитами встречи с коэффициентом 1.88. Победа хозяев оценивается в 4.70, ничья – в 3.60.

На гол полузащитника «Гавра» Далера Кузяева дают коэффициент 10.00. У россиянина уже есть два мяча в 8 матчах Лиги 1.

Игра состоится 20 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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