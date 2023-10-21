Игроки БЕТСИТИ оценили шансы Махачева на победу в реванше с Волкановски

21 октября чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула против обладателя пояса в полулегком дивизионе Александра Волкановски. Поединок станет главным событием турнира UFC 294 и начнется в 23:00.

Изначально Махачев должен был провести реванш с Чарльзом Оливейрой, но претендент снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Волкановски согласился заменить бразильца за 11 дней до турнира.

Бойцы уже встречались в феврале 2023 года. Победу единогласным судейским решением одержал Махачев.

Всего 31-летний россиянин провел в UFC 14 поединков. 13 из них завершились в его пользу, в одном он потерпел поражение. У 35-летнего Волкановски аналогичный рекорд в промоушене – 13 побед и один проигрыш.

БЕТСИТИ оценивает шансы действующего чемпиона выиграть в реванше коэффициентом 1.35, успех Волкановски идет в 3.40, на ничью предлагается 60.0.

Пять из шести последних боев Махачев завершил досрочно. В четырех из них он побеждал сабмишенами. Поставить на досрочную победу россиянина в БЕТСИТИ можно за 2.25. Его выигрыш болевым, удушающим приемом или после добровольной сдачи соперника идет за 2.80.

Игроки БЕТСИТИ считают Махачева явным фаворитом боя, на его победу приходится 74% от общего объем ставок. В Волкановски верят 21% бетторов, еще 5% игроков ставят на ничью.

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