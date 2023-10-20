Открытая дискуссия ФХР и БК «Лига Ставок»

19 октября в Перми на форуме «Россия – спортивная держава» состоялась открытая дискуссия представителей руководства ФХР и БК «Лига Ставок».

В мероприятии приняли участие генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, заместитель генерального директора ФХР Александр Кикнадзе, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам БК «Лига Ставок» Татьяна Зворыгина и заместитель генерального директора по продукту БК «Лига Ставок» Владимир Акимов.

Модератором дискуссии, которая прошла на совместном стенде организаций, выступил комментатор Владимир Гучек. Участники обсудили текущее положение дел в российской хоккейной индустрии, перспективы развития вида спорта, а также прошедшие и предстоящие турниры.

Дмитрий Курбатов, генеральный директор ФХР:

— Несмотря на то, что мы в настоящий момент не участвуем в чемпионатах мира, что, конечно, накладывает негативный отпечаток, состояние хоккея сейчас хорошее. Мы целенаправленно готовим молодежь. У нас есть юниорские сборные и молодежная, нам удалось организовать соревнования для них всех совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Игра в клубе – это одно, но важно, чтобы ребята приезжали в сборную, где требования выше и есть единый стандарт, и получали игровую практику.

В начале ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Лига Ставок Кубок Будущего», где у нас будут две сборные – до 18 и до 20 лет. Почти сразу в Минске сыграют юноши до 16 лет и женская сборная. Мы будем рады всех видеть.

В ближайшее время планируем увеличение количества турниров по хоккею «3х3». Да, наши интересы с «Лигой Ставок» лежат в разных плоскостях, но мы вместе заинтересованы в создании нового продукта. И на стыке наших интересов он создается.

Что касается национальных сборных всех возрастов, то мы продолжим играть в международные паузы – в ноябре, декабре и феврале. Мы снова хотим ехать в регионы, проводить большое турне, открывать новые города. Допустим, было бы очень интересно съездить в Омск, сыграть на новой арене, омские болельщики известны своей любовью к игре.

Татьяна Зворыгина, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам БК «Лига Ставок»:

— Мы с ФХР вместе с 2017 года, это не просто спонсорская поддержка, а полномасштабный проект. Мы поддерживаем сборные, ветеранов – и для нас все это очень важно. Если говорить про генеральную линию партнерства, то это поддержка национального спорта. Эта линия не изменилась с учетом обстоятельств, она лишь усилилась. Появились новые соревнования и новые форматы игры – нас это радует. Мы планируем поддерживать ФХР и национальный спорт и дальше.

Отмечу также, что ФХР является давним партнером Фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского, одного из основателей «Лиги Ставок». Для нас эта поддержка очень важна, мы вместе строим хоккейные коробки, не так давно открыли одну из них в поселке Мартюш, это социально-реабилитационный центр для детей.

Что касается примеров нашей синергии, то в мае прошел «Большой тур Сборной». Букмекеры являются бизнес-маркером интереса к спорту. Хочу сказать, что оборот ставок на тур сборной на четверть превысил аналогичный показатель по чемпионату мира по хоккею, это говорит о многом: россияне хотят видеть наших ребят.

Александр Кикнадзе, заместитель генерального директора ФХР:

— Мы в ФХР не разделяем направления деятельности на ключевые и второстепенные. Но сейчас наиболее востребованных направлений в нашей работе два. Мы уделяем большое внимание направлению детского хоккея: запустили сайт Junior.FHR.ru, постоянно совершенствуем его – в этом году добавим статистику для всех команд. Это важно как для родителей, так и для болельщиков. Для нас было показательно, что матчи собирают аудиторию, сравнимую с молодежными и взрослыми соревнованиями и мы этому рады.

Еще одно важное направление – подготовка тренеров по программе «Красная Машина». Мы получили образовательную лицензию, разработали три образовательные программы – и совместно с ВУЗами, подведомственными Минспорта, занялись обновлением их программ. Тренеры создают спортсменов, от них во многом зависит то, что мы увидим в виде спорта завтра.

Владимир Акимов, заместитель генерального директора по продукту БК «Лига Ставок»:

— Говоря о формате «3х3» хочется сказать, что мы увидели в нем как возможность создания нового спортивного продукта, так и дополнительную возможность для игроков в части развития навыков. Мы стараемся строить тренд и идти по нему – вместе. У нас есть своя экспертиза, но мы работаем совместно с Федерацией, опираясь на их профессионализм.

Когда в спорте появляются новые зрители – важно учитывать, к какой подаче они привыкли, включая скорость потребления контента. Если они не получат того, к чему привыкли, могут развернуться и уйти. Наша задача совместно с ФХР – не только создать новый продукт, но и правильно упаковать его на всех этапах: от маркетинга, до позиционирования и продакшена.

Обзор первого дня по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=sr-5UPofyBw