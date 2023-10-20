Психотерапевт Тонали: «Ставки на «Милан» стали его талисманом на удачу»

Психотерапевт, занимающийся лечением Сандро Тонали от игровой зависимости, рассказал о болезни футболиста.

Ранее полузащитник «Ньюкасла» сознался, что делал ставки на матчи «Милана», в которых сам не принимал участия.

Футболиста могут дисквалифицировать на год и наложить еще 6 месяцев альтернативных санкций, как в случае с Николо Фаджоли, которому 5 месяцев бана заменили на полгода терапии.

«Эта патология может поразить любого, без исключения. Молодые игроки испытывают стресс и ответственность, связанные с внешним давлением и вниманием СМИ.

Такие ситуации могут порождать тревогу, а дисфункциональным механизмом «лечения» тревоги может стать адреналин азартных игр. Это приводит к компульсивному поведению, которое они не могут контролировать и при котором выигрыш денег становится совершенно неважным.

У зависимого от азартных игр человека поведение носит ритуальный характер, он следует последовательности «удачи». Именно поэтому Сандро делал ставки на победу «Милана». Это было частью его талисмана удачи.

Если Тонали достиг такого уровня вместе с этой проблемой, то, избавившись от нее, он сможет еще больше раскрыть свой потенциал и, возможно, стать лучше как футболист», – заявил профессор Габриэль Сани.

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Тонали ставил на матчи «Милана», когда не играл. Новое в ставочном скандале