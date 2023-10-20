«Вердер» забивает больше гола 5 матчей подряд. С «Боруссией» тренд продолжится за 3.60

«Боруссия» сыграет с «Вердером» в матче 8-го тура Бундеслиги.

У дортмундцев четыре победы в четырех последних матчах. «Боруссия» идет явным фаворитом с коэффициентом 1.35. Победа с форой (-1,5) принимается за 1.85.

Клуб из Бремена забивает более одного гола в пяти матчах подряд. В сегодняшней игре ставка сыграет за 3.60.

Матч состоится 20 октября и начнется в 21:30 мск.

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