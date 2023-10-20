«Вердер» забивает больше гола 5 матчей подряд. С «Боруссией» тренд продолжится за 3.60

Теги Вердер Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Боруссия» сыграет с «Вердером» в матче 8-го тура Бундеслиги.

У дортмундцев четыре победы в четырех последних матчах. «Боруссия» идет явным фаворитом с коэффициентом 1.35. Победа с форой (-1,5) принимается за 1.85.

Клуб из Бремена забивает более одного гола в пяти матчах подряд. В сегодняшней игре ставка сыграет за 3.60.

Матч состоится 20 октября и начнется в 21:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тонали ставил на матчи «Милана», когда не играл. Новое в ставочном скандале

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий