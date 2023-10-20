Агбонлахор от скуки подсел на покер в «Астон Вилле»: «Это стало зависимостью. Так было со многими в клубе»

Габриэль Агбонлахор рассказал, как пристрастился к покеру после возвращения с тренировок «Астон Виллы».

37-летний англичанин играл за клуб из Бирмингема с 2005 по 2018-й год. Он завершил карьеру в марте 2019-го.

«В то время у меня была хорошая зарплата в «Астон Вилле».

Обычно тренировки с Мартином О’Нилом заканчивались рано – примерно в 12:30 – 12:45. Вернувшись домой, становилось скучно. Поэтому ты берешь ноутбук и играешь в покер в интернете.

Вечером ты можешь пойти в реальное казино, и не успеешь оглянуться, как уже играешь с большими собаками. Это становится зависимостью, так было со многими игроками «Астон Виллы».

Для меня это никогда не было связано со ставками на футбол. Это был скорее покер», – сказал экс-игрок сорной Англии.

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