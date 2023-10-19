BetBoom продолжает акцию к TI, в которой разыгрывает фрибеты, игровые девайсы, а также мерч и автографы BB Team

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The International 2023 в самом разгаре – уже завтра начнется в плей-офф! Призовой фонд турнира все еще самый низкий за последние 10 лет, зато в новой акции от BetBoom пользователи могут получить неограниченное количество подарков! Среди них – фрибеты, мерч и автографы BetBoom Team, игровые девайсы и многое другое!

Как выиграть? 

  • Авторизуйся или зарегистрируйся на сайте https://betboom.ru 
  • Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции https://betboom.ru/actions/ti2023 
  • Выполняй ежедневные задания и получай осколки. Пример задания – сделай ставку на Dota 2 с кэфом от 1.3 
  • Обменивай осколки на топовые призы! 

Призовой фонд:

  • 500 фрибетов – 45 осколков; 
  • 1000 фрибетов – 90 осколков; 
  • 2000 фрибетов – 180 осколков; 
  • 5000 фрибетов – 450 осколков; 
  • 10000 фрибетов – 900 осколков; 
  • 50000 фрибетов – 4500 осколков;
  • Худи BetBoom Team – 450 осколков; 
  • Футболка BetBoom Team с автографами игроков – 320 осколков; 
  • Карточка Nix/NS/TpaBoMaH c автографом – 100 осколков;
  • Карточка с автографам одного из игроков BetBoom Team по Dota 2 – 100 осколков; 
  • PlayStation 5 – 5000 осколков; 
  • Ноутбук MSI GF76 – 5000 осколков; 
  • Игровой компьютер ARDOR GAMING EVO – 12000 осколков;

И это только часть призов!

Акция продлится до 29 октября, успей выиграть как можно больше подарков! Подробнее https://betboom.ru/actions/ti2023.

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