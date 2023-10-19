Olimpbet разыграет призы на стадионном турнире TOP DOG 24

22 октября в Vegas City Hall прогремит стадионный турнир TOP DOG 24. Olimpbet уже открыл линию на все бои турнира. Прямая трансляция будет доступна на сайте и в приложении Olimpbet. Ставь и смотри одновременно.

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Главный поединок вечера — Игорь «Имеля» Ионов против Игоря «Гарри» Барабанова. Звезда Top Dog «Имеля» прославился не только своим кулаками, но и яркими выступлениями за пределами промоушена. Один из красочных примеров — ролик из курятника, где Ионов называл своих питомцев именами бойцов Top Dog. В пяти боях в сене он одержал четыре победы, проиграв лишь раз.

Игорь «Гарри» Барабанов известен готовностью принимать поединки с любыми соперниками даже на коротком уведомлении и удивлять оппонентов. Большинство боев он провел на Hardcore FC. В конце 2022 года Барабанов получил возможность сразиться за титул, но уступил действующему чемпиону — Сослану «Кобре» Асбарову — техническим нокаутом.

Букмекерская компания Olimpbet предлагает зарядить на «Имелю» с коэффициентом 1.40, а на победу «Гарри» дает 3.00.

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