Суперкомпьютер Opta предсказал победителей топ-чемпионатов и ЛЧ в сезоне-2023/24

Opta спрогнозировала результаты сезона в пяти топ-чемпионатах и Лиге чемпионов с помощью суперкомпьютера.

В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.

Лига чемпионов:

«Манчестер Сити» — 32.67%

«Реал» — 12.44%

«Бавария» — 10.70%

Букмекеры считают немного иначе. «Ман Сити» тоже первый (3.15), но за ним идет «Бавария» (5.50), и только потом – «Реал» (7.50).

АПЛ:

«Манчестер Сити» — 73.7%

«Ливерпуль» — 11.9%

«Арсенал» — 11.8%

И здесь не все сходится. «Сити» – очевидный фаворит (1.75), но «Арсенал» (5.00) идет выше «Ливерпуля» (6.00).

Ла Лига:

«Реал» — 75.2%

«Барселона» — 13.1%

«Атлетико» — 11.2%

Букмекеры точно угадали тройку, на соотношения сильно отличаются. Между «Реалом» (1.70) и «Барселоной» (2.50) нет большого разрыва, а «Атлетико» (9.00) слишком далеко.

Серия А:

«Интер» — 47.6%

«Милан» — 36.7%

«Наполи» — 7.8%

Первое и второе места угаданы точно, но третьим вместо «Наполи» (11.00) идет «Ювентус» (7.50). «Интер» (2.15) и «Милан» (2.75) – явные фавориты.

Бундеслига:

«Бавария» — 72.2%

«Байер» — 11.6%

«Лейпциг» — 8.2%

Аналогичная ситуация. «Бавария» (1.25) и «Байер» (8.00) идут первыми, место «Лейпцига» (15.00) в тройке занимает дортмундская «Боруссия» (9.50).

Лига 1:

ПСЖ — 75.4%

Монако — 10.9%

Ницца — 6.8%

И здесь букмекеры промахнулись с третьим претендентом на чемпионство. За «ПСЖ» (1.22) и «Монако» (9.50) идет «Марсель (14.00), а «Ницца» четвертая с гигантским 35.00.

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