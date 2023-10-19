Суперкомпьютер Opta предсказал победителей топ-чемпионатов и ЛЧ в сезоне-2023/24
Opta спрогнозировала результаты сезона в пяти топ-чемпионатах и Лиге чемпионов с помощью суперкомпьютера.
В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.
Лига чемпионов:
«Манчестер Сити» — 32.67%
«Реал» — 12.44%
«Бавария» — 10.70%
Букмекеры считают немного иначе. «Ман Сити» тоже первый (3.15), но за ним идет «Бавария» (5.50), и только потом – «Реал» (7.50).
АПЛ:
«Манчестер Сити» — 73.7%
«Ливерпуль» — 11.9%
«Арсенал» — 11.8%
И здесь не все сходится. «Сити» – очевидный фаворит (1.75), но «Арсенал» (5.00) идет выше «Ливерпуля» (6.00).
Ла Лига:
«Реал» — 75.2%
«Барселона» — 13.1%
«Атлетико» — 11.2%
Букмекеры точно угадали тройку, на соотношения сильно отличаются. Между «Реалом» (1.70) и «Барселоной» (2.50) нет большого разрыва, а «Атлетико» (9.00) слишком далеко.
Серия А:
«Интер» — 47.6%
«Милан» — 36.7%
«Наполи» — 7.8%
Первое и второе места угаданы точно, но третьим вместо «Наполи» (11.00) идет «Ювентус» (7.50). «Интер» (2.15) и «Милан» (2.75) – явные фавориты.
Бундеслига:
«Бавария» — 72.2%
«Байер» — 11.6%
«Лейпциг» — 8.2%
Аналогичная ситуация. «Бавария» (1.25) и «Байер» (8.00) идут первыми, место «Лейпцига» (15.00) в тройке занимает дортмундская «Боруссия» (9.50).
Лига 1:
ПСЖ — 75.4%
Монако — 10.9%
Ницца — 6.8%
И здесь букмекеры промахнулись с третьим претендентом на чемпионство. За «ПСЖ» (1.22) и «Монако» (9.50) идет «Марсель (14.00), а «Ницца» четвертая с гигантским 35.00.
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