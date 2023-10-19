«Спартак» установил рекорд по победам и стал лидером Запада. Клуб выиграет дивизион Боброва за 4.50

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«Спартак» победил «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Московский клуб установил личный рекорд в КХЛ, одержав семь побед подряд, и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

Букмекеры считают, что у «Спартака» мало шансов закрепиться на первом месте до конца сезона – на победу в конференции дают 10.00.

Первое место в дивизионе Боброва выглядит более реалистично – 4.50. Только в СКА (1.45) букмекеры верят больше.

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2 комментария

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Магомед Саид Амирханов
Удачи Спартачам!!!
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Александр Кожевников
Посмотрим,что дальше покажет Спартак 🤔
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