«Спартак» установил рекорд по победам и стал лидером Запада. Клуб выиграет дивизион Боброва за 4.50
«Спартак» победил «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Московский клуб установил личный рекорд в КХЛ, одержав семь побед подряд, и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.
Букмекеры считают, что у «Спартака» мало шансов закрепиться на первом месте до конца сезона – на победу в конференции дают 10.00.
Первое место в дивизионе Боброва выглядит более реалистично – 4.50. Только в СКА (1.45) букмекеры верят больше.
Как работают ставки в лайве? Какие особенности и стратегии?
2 комментария