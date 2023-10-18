«Ньюкасл» сделал заявление о ставочном скандале Тонали: «Сандро находится под следствием»

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«Ньюкасл» опубликовал заявление по ситуации с нелегальной игрой Сандро Тонали на ставках.

«Ньюкасл» подтверждает, что Сандро Тонали находится под следствием итальянской прокуратуры и Федерации футбола Италии (FIGC) в связи с незаконной ставочной деятельностью.

Сандро полностью вовлечен в расследование и будет сотрудничать со всеми соответствующими органами в дальнейшем. Он и его семья продолжат получать полную поддержку от клуба.

В связи с продолжающимся процессом Сандро и «Ньюкасл» не могут дать дальнейших комментариев в данный момент», – сказано в заявлении клуба.

Полузащитник сборной Италии сознался, что делал ставки на футбол. Более того, он ставил на матчи «Милана», в которых сам не принимал участия.

Тонали могут дисквалифицировать на год и наложить еще 6 месяцев альтернативных санкций, как в случае с Николо Фаджоли, которому 5 месяцев бана заменили на полгода терапии. 

Тонали признался, что страдает от игровой зависимости.

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2 комментария

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Wekil Halylow
серёзна?
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Егор Добрый
Милан вовремя успел ещё и заработать на этом парне 👍💪
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