BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов, PlayStation 5 и скины за ставки на LoL

World Championship 2023 по League of Legends в самом разгаре! Со ставками просмотр игр будет еще интереснее, поэтому BetBoom запустил акцию, в которой разыгрывает 200 000 фрибетов, PlayStation 5 и скины в LoL’e!

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20 октября букмекер случайным образом выберет тех, кому достанутся призы, а также разделит 200 000 фрибетов среди 100 участников. Подробнее https://app.betboom.ru/LoLBB.