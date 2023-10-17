Манчини еще не побеждал с Саудовской Аравией. Сегодня матч с Мали – на саудовцев дают 4.20

Саудовская Аравия и Мали проведут товарищеский матч.

Роберто Манчини возглавил саудовскую сборную в конце августа и ни разу не побеждал. Команда итальянца проиграла Коста-Рике (1:3) и Южной Корее (0:1), а также сыграла вничью с Нигерией (2:2).

После победы над Аргентиной на ЧМ-2022 Саудовская Аравия провела 10 матчей, проиграв восемь.

Поставить на победу команды Роберто Манчини в матче с Мали можно за 4.20. Успех соперника идет с коэффициентом 2.00.

Матч состоится 17 октября и начнется в 18:00 мск.

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