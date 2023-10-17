Власти Британии обяжут букмекеров платить «налог на лудоманов»

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Правительство Великобритании обсуждает введение нового налога для букмекерских компаний и казино.

По данным Reuters, в правительстве сообщили о возможном внедрении обязательного сбора с гемблинг-компаний для финансирования исследований и лечения игровой зависимости.

Компании, которые ведут свою деятельность в интернете, будут обязаны перечислять на эти цели 1% валового дохода от азартных игр. Традиционные букмекеры и казино будут платить сбор в размере около 0,4%.

По прогнозам правительства, налог позволит привлечь 100 млн фунтов в год для проведения исследований, профилактики и лечения игровой зависимости.

На данный момент британские гемблинг-компании добровольно отчисляют средства на борьбу с лудоманией.

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