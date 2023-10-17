Руководителям спортивных федераций запретят делать ставки у букмекеров

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В комитете Госдумы по физической культуре и спорту хотят запретить главам спортивных федераций делать ставки.

Ранее комитет предложил расширить список людей, которым запрещено ставить на спорт.

«Если федерация организует соревнования по виду спорта, то ее руководитель не должен делать ставки конкретно на эти соревнования», – сообщили в комитете.

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