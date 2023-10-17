Португалия выиграла все 8 матчей отбора Евро-2024 и входит в топ-5 фаворитов турнира

Сборная Португалии досрочно заняла первое место в своей отборочной группе Евро-2024.

Португальцы выиграли все восемь матчей в группе J и вышли в финальную стадию турнира.

Команда Роберто Мартинеса занимает пятое место в списке фаворитов Евро-2024 по версии БЕТСИТИ с коэффициентом 11.00.

Англия и Франция – главные претенденты на титул (5.50). Германия (7.50) и Испания (8.50) идут выше.

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