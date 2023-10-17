Игроки БЕТСИТИ считают Англию фаворитом матча с Италией в отборе Евро-2024

17 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Англии и Италии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 21:45.

В пяти матчах квалификации Евро-2024 Англия набрала 13 очков и занимает первое место в таблице группы С. Италия после такого же количества игр с десятью баллами находится на второй строчке.

Матч станет повторением финала чемпионата Европы 2020 года, где итальянцы победили в серии пенальти (1:1, пен. – 3:2)

После этого команды встречались три раза, одержали по одной победе и в одном матче сыграли вничью.

В четырех последних очных играх трижды заходил ТМ 2.5. В БЕТСИТИ этот исход можно взять за 1.71.

При этом в трех из пяти матчей каждого из соперников в отборочном турнире Евро-2024 было три и более голов. В БЕСТИТИ на ТБ 2.5 можно поставить за 2.22.

Победа сборной Англии оценивается коэффициентом 1.71, успех гостей идет за 3.80, на ничью предлагается 5.80.

Игроки БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. На победу англичан ставят 66% бетторов, в выигрыш гостей верят 20% игроков, на ничью приходится 14% от общего объема ставок.

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