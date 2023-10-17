«Спортбет» до сих пор не возобновил работу. Букмекер обещал вернуться 17 октября

Букмекерская компания «Спортбет» остается недоступной для пользователей.

С 26 сентября букмекер ограничил прием ставок и ввод/вывод средств для переезда на новую платформу.

Планировалось, что «Спортбет» возобновит работу 6 октября. Позже компания заявила, что срок запуска переносится на 17 октября.

На утро 17 октября ситуация не изменилась. На главной странице сайта по-прежнему висит баннер: «Ведутся технические работы! Скоро вернемся!»

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