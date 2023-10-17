Финляндия – Казахстан: прогнозы Ербола Каирова и Романа Нагучева на матч отбора к ЧЕ-2024



17 октября в 22:00 по астанинскому времени в рамках отборочного матча к чемпионату Европы 2024 встретятся сборные Финляндии и Казахстана. Прогноз на эту встречу дали известные комментаторы и амбассадоры FONBET Ербол Каиров и Роман Нагучев.

FONBET – букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане – предлагает всем болельщикам поддержать сборную Казахстана и сделать ставку без риска на матч против Финляндии с коэффициентом от 2.00. В случае проигрыша 100% от суммы ставки вернутся на бонусный счет.

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Букмекеры FONBET считают, что подопечным Магомеда Адиева будет нелегко в гостях у финнов, и поэтому предлагают следующие котировки на победу команд: 1.60 – на хозяев и 6.30 – на гостей. Двойной исход «Ничья или победа Казахстана» идет в линии FONBET с коэффициентом 2.35.

В какой форме Финляндия

Финляндия, откровенно говоря, сбавила обороты. Сборная, некогда лидирующая в группе H, потеряла место в зоне выхода в финальную часть Евро-2024. Всему виной поражения в двух последних матчах, в которых финны уступили своим прямым конкурентам – Дании (0:1) и Словении (0:3). Если неудача в игре с датчанами стала уже второй в текущей квалификации (до этого было поражение в гостях 1:3), то вот противостояние со словенцами – первой. Ранее финнам удалось всухую обыграть своих соперников у себя дома (2:0). Стоит отметить, что в нынешнем отборе Финляндия побеждает, исключительно сохранив свои ворота в неприкосновенности. Помимо матча со Словенией, такой результат был зафиксирован в играх с Северной Ирландией (1:0), Сан Марино (6:0) и Казахстаном (1:0).

В какой форме Казахстан

Казахстан рискует упустить путевку в финальную часть чемпионата Европы – 2024 в случае поражения от Финляндии. Сборная уже допустила осечку в домашней игре с финнами (0:1), поэтому в ближайшей встрече ей крайне важно избежать повторения предыдущего результата. Казахстанцы уже доказали, что являются очень неудобным соперником по группе. В текущем отборе они одержали победу над Данией (3:2), Сан Марино (3:0), а также Северной Ирландией (1:0 и 1:0). В минувший уикенд коллектив Магомеда Адиева попытался сделать еще одну сенсацию в матче против датчан, однако в этот раз ему это не удалось: игра в Осло завершилась поражением (1:3).

Финляндия – Казахстан: статистика личных встреч

До текущего отборочного турнира коллективы провели 4 официальные очные встречи. Впервые они встретились друг с другом в квалификации к чемпионату Европы – 2008, где дважды победу праздновала сборная Финляндии (2:0 и 2:1). Следующие противостояния команд пришлись на отбор к чемпионату мира – 2022. В нем Финляндия вновь не оставила шансов своему сопернику (1:0 и 2:0).

Прогноз Ербола Каирова на матч Финляндия – Казахстан 17 октября – Казахстан не проиграет и общий тотал < 2.5 за 3.10 в FONBET

Финны сейчас не в лучшей форме – они проиграли Словении со счетом 0:3. У сборной Казахстана появился последний шанс: если проиграем – не выйдем на Евро через квалификацию. В матчах Казахстана и Финляндии обычно не забивается много голов, так что рискну, и скажу, что Казахстан не проиграет и тотал голов будет меньше 2.5. В линии FONBET такую ставку можно сделать с коэффициентом 3.10.

Прогноз Романа Нагучева на матч Финляндия – Казахстан 17 октября: Индивидуальный тотал Казахстана больше 1 за 3.65 в FONBET

Сборная Казахстана стала сюрпризом этого отбора, но мне кажется, что сейчас ее время подходит к концу. Поражение от сборной Дании вполне читалось, особенно, после того, как казахстанцы сами совершили подвиг и одержали победу в первом очном матче текущей квалификации. Впрочем, я считаю, что сейчас у команды Магомеда Адиева есть больше возможностей что-либо придумать. Именно поэтому я ставлю на то, что она отметится как минимум одним голом. Победит или нет – сказать трудно, но больше гола Казахстан точно забьет.

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