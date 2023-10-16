Тонали даст показания по делу о ставках на нелегальной платформе. Это позволит уменьшить наказание
Сандро Тонали стремится уменьшить наказание за ставки на нелегальной платформе.
Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали готов дать показания перед федеральным прокурором Джузеппе Чине.
Скорее всего, это произойдет на следующей неделе. Футболист «Ньюкасла» намерен сделать это ради того, чтобы срок его дисквалификации был сокращен, сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero.
Ожидается, что Тонали заявит о готовности нести ответственность. Вероятно, он сознается в том, что делал ставки на футбольные матчи.
Напомним, ранее Тонали признался полиции в том, что играл в нелегальные игры на нелегальных платформах. Известно, что Тонали готов сотрудничать с Федерацией футбола Италии и лечиться от лудомании.
Скандал в Италии нарастает: в ставках подозревают уже четверых. Плюс Тонали, Дзаньоло из АПЛ и Залевски из «Ромы»
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1 икс бэттелло 🗣️
В Италии душат "нелегальные " БК, которые принадлежат не тем людям. Вот и устроили шумиху. Эту историю можно было замять, если бы не было интересантов.
Дорогие россияне могли наблюдать это десяток лет назад, когда был подобные передел. И теперь БК принадлежат кому надо и приносят бабки правильным людям, хотя лютуют и беспределят, по отношению к простым игрокам, не меньше того, что было раньше.
Зато под какими красивыми лозунгами за все хорошее мочили "неправильных" букмекеров тогда.
а на легальных — запрещено.