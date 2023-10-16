Тонали даст показания по делу о ставках на нелегальной платформе. Это позволит уменьшить наказание

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Сандро Тонали Ставки

Сандро Тонали стремится уменьшить наказание за ставки на нелегальной платформе.

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали готов дать показания перед федеральным прокурором Джузеппе Чине.

Скорее всего, это произойдет на следующей неделе. Футболист «Ньюкасла» намерен сделать это ради того, чтобы срок его дисквалификации был сокращен, сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero.

Ожидается, что Тонали заявит о готовности нести ответственность. Вероятно, он сознается в том, что делал ставки на футбольные матчи.

Напомним, ранее Тонали признался полиции в том, что играл в нелегальные игры на нелегальных платформах. Известно, что Тонали готов сотрудничать с Федерацией футбола Италии и лечиться от лудомании.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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13 комментариев

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Papa Paolo
Ставки на спорт!!! 🗣️

1 икс бэттелло 🗣️
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Никита Никулин
Парень не сразу понял, что ему грозит. Первые показания были, что только онлайн казино и покер. Уже и футбол. Докопают, что на Милан ставил.
+2
-1
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Тарас Пердак
Ответ Саша Пушкин
А ларчик просто открывался. В Италии душат "нелегальные " БК, которые принадлежат не тем людям. Вот и устроили шумиху. Эту историю можно было замять, если бы не было интересантов. Дорогие россияне могли наблюдать это десяток лет назад, когда был подобные передел. И теперь БК принадлежат кому надо и приносят бабки правильным людям, хотя лютуют и беспределят, по отношению к простым игрокам, не меньше того, что было раньше. Зато под какими красивыми лозунгами за все хорошее мочили "неправильных" букмекеров тогда.
Кидают эти черти как раньше. Меня недавно на 5 рублей шваркнули. Просто отключили аккаунт после выигрыша)))
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Виталий Ан
Понять и простить). Жаль будет ели дисквалифицируют. Интересно было что из него выйдет.
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Саша Пушкин
А ларчик просто открывался.
В Италии душат "нелегальные " БК, которые принадлежат не тем людям. Вот и устроили шумиху. Эту историю можно было замять, если бы не было интересантов.
Дорогие россияне могли наблюдать это десяток лет назад, когда был подобные передел. И теперь БК принадлежат кому надо и приносят бабки правильным людям, хотя лютуют и беспределят, по отношению к простым игрокам, не меньше того, что было раньше.
Зато под какими красивыми лозунгами за все хорошее мочили "неправильных" букмекеров тогда.
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Иван Иванов
Пацан к успеху шёл, не фартануло...
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cmorblr
Кэф какой?
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Антон Фалафель
Знал чувака, был вратарём в третей лиге Швеции. Ставил против своей команды. Кстати, он был сыном маминой подруги. ;-))
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Руслан Ганбаров
Будь я футболистом и вляпался в такую ситуацию, на суде бы просто показал архив своих ставок и с меня бы мгновенно сняли обвинения
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Кокич
На нелегальных платформах играть — это опасно,
а на легальных — запрещено.
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Olajuvon
В Ньюкасле неплохо все шло и тут такое, обидно(
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WhatZ
А фанаты еще жалели, что Милан его продал =)
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Evgeny Alexandrovich
Ответ Olajuvon
В Ньюкасле неплохо все шло и тут такое, обидно(
Обязан миллионы неустойки заплатить
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