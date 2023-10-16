Тонали даст показания по делу о ставках на нелегальной платформе. Это позволит уменьшить наказание

Сандро Тонали стремится уменьшить наказание за ставки на нелегальной платформе.

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали готов дать показания перед федеральным прокурором Джузеппе Чине.

Скорее всего, это произойдет на следующей неделе. Футболист « » намерен сделать это ради того, чтобы срок его дисквалификации был сокращен, сообщает TMW со ссылкой на Il Messaggero.

Ожидается, что Тонали заявит о готовности нести ответственность. Вероятно, он сознается в том, что делал ставки на футбольные матчи.

Напомним, ранее Тонали признался полиции в том, что играл в нелегальные игры на нелегальных платформах. Известно, что Тонали готов сотрудничать с Федерацией футбола Италии и лечиться от лудомании.

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