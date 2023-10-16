Голдобин – с отрывом лучшим бомбардир КХЛ. За 2.70 можно поставить на его гол «Сочи»

«Сочи» и «Спартак» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард москвичей Николай Голдобин – лучший бомбардир, снайпер и ассистент лиги. В 19 матчах он забросил 14 шайб – поставить на гол в матче с «Сочи» можно за 2.70.

28-летний россиянин набирает в среднем более 1,5 очков за игру. Ставка на то, что форвард «Спартак» наберет сегодня минимум два балла, сыграет за 2.55.

Матч состоится 16 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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