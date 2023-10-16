За неделю коэффициент на победу Голдобина в бомбардирской гонке КХЛ обвалился в два раза
Николай Голдобин с отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ.
Форвард «Спартака» набрал 30 (14+16) очков в 19 матчах сезона. Голдобин на семь баллов опережает ближайшего преследователя в бомбардирской гонке – одноклубника Павла Порядина (9+14).
Коэффициент на то, что Голдобин станет лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, за неделю обвалился с 6.00 до 3.00.
Александр Радулов, Вадим Шипачев (оба – «Ак Барс»), Владимир Ткачев («Авангард») и Никита Гусев («Динамо») котируются выше – за 6.00.
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